Spora verdiği destekle Türk sporunun gelişiminde önemli bir rol üstelenen ve en büyük paydaşlarından biri olan Procter & Gamble, spor sponsorluklarına bir yenisini daha ekledi. Dünyada ve Türkiye’de spor kültürünün yaygınlaşması adına çalışmalar yürüten P&G, Türkiye Golf Federasyonu ile iş birliği yaptı. Türkiye Golf Federasyonu ile yapılan sponsorluk anlaşmasıyla, golf sporunun gelişmesi ve ulusal düzeyde turnuva sayılarının artırılmasına destek sağlama adına P&G, Gillette Venus ve Braun markalarıyla; Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 3. ve 4. Ayak Müsabakalarının yanı sıra Türkiye Golf Federasyonu Masters Şampiyonası’nda golf sporcularının ve tutkunlarının yanında olacak.

2017 yılından bu yana Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil eden sporculara ve annelerine ‘Olimpik Anneleri’ projesiyle destek verirken, Türkiye’de faaliyet gösterdiği 35 yıldır Türk sporuna olan inancı ve desteğini hız kesmeden sürdürüyor. Sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne inanarak, Türk sporunun çeşitli branşlarında desteğini sürdüren P&G, Olimpik Anneler projesi ile atıcılık, atletizm, badminton, bisiklet, boks, buz pateni, jimnastik, eskrim, golf, güreş, judo, kano, masa tenisi, modern pentatlon, taekwondo, triatlon, yelken ve yüzme gibi branşlarda mücadele eden 35 Olimpik sporcu ve annelerine maddi ve manevi destek olurken, Türk sporunda yeni bir sayfa açarak, Gillette Venus ve Braun markalarıyla Türkiye Golf Federasyonu’na da sponsor oldu.

Tankut Turnaoğlu: “Türkiye’nin spor aşkına ve spor gücüne inancımız sonsuz”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “Bizler P&G ailesi olarak, sporun her zaman iyileştirici ve birleştirici gücüne olan sonsuz inancımızla uzun bir yola çıktık. Bu serüvende, P&G markamızın gücüyle sürekli spor ile iç içe olmayı hedefledik. Sporu benimseyen ve hayatının bir parçası haline getiren herkesin, her zaman yanında olmayı kendimize bir görev edindik. P&G ailesi olarak, Türkiye’de spor kültürünün yaygınlaşması adına uzun yıllardır sporun önemli paydaşları ile aynı yolda yürüyoruz. 2017 yılında, P&G’nin Türkiye’deki 30’uncu yılında ülkemizi Olimpiyat Oyunları’nda temsil edecek 30 milli sporcumuza ve annelerine desteğimizi açıkladık. 34. yılımızda 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ise desteğimiz 34 sporcu ile annelerini kapsadı ve bu 34 sporcunun 29’u Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil etti. P&G olarak 2024 Paris Yaz Olimpiyatları meşalesini de şimdiden yaktık. 2022 yılının ise bizler için ayrı bir önemi var, P&G Türkiye olarak 35. senemizi kutluyoruz ve Olimpiyatlarda bu yıl 35 sporcumuzu destekleyerek yolumuza devam edeceğiz. Türkiye’nin spor aşkına ve spor gücüne inancımız sonsuz... Bu noktada da gücümüzü Türkiye Golf Federasyonu ile birleştirmekten gurur duyuyoruz. Golf sporunun gelişmesi ve yaygınlaşması adına bu anlaşmayı yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.



