Bu yıl 68.’si gerçekleştirilen ve spor tarihinde önemli bir yere sahip olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri 30 Mart’ta sahiplerini buldu. Spor camiasının her yıl merakla beklediği, Türkiye’nin en prestijli spor ödülleri Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde, Altınyıldız Classics Ödülü’nün sahibi Olimpiyat Şampiyonu, Milli Okçu Mete Gazoz oldu.

Birbirinden başarılı pek çok sporcunun ödüllerine kavuştuğu tören gecesinde başarısıyla tüm Türkiye’yi gururlandıran milli okçu Mete Gazoz, Altınyıldız Classics Ödülü’nü, BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif’in elinden aldı.

BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif, “Altınyıldız Classics olarak sağlıklı ve genç nesillerin yetişmesinde sporun önemine inanıyor ve sporcuları desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Geçen yılki ödül töreninin ardından, sporda başarılarla dolu, heyecan verici bir sezonu geride bıraktık. Dünyadaki spor müsabakalarında ve olimpiyatlarda önemli başarılara imza attık. Bu süreçte bizi gururlandıran pek çok genç sporcuyu tanıma fırsatı bulduk. Bugün, Altınyıldız Classics Ödülü’nü, küçük yaşlardan itibaren spora teşvik edilmiş, kendi dalı dışında sanat, müzik ve diğer spor dallarıyla kendini geliştirmiş, azimle çalışmış; istikrarının zaferi olan Olimpiyat birinciliği ile hepimizi sevince boğan ve gururlandıran, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sevgili Mete Gazoz’a takdim etmekten onur duyuyoruz” dedi.

Yılın Sporcusu Ödülü’ne de layık görülen Milli Okçu Mete Gazoz’un yanı sıra törenin sunuculuğunu üstlenen Bay J ve diğer birçok katılımcı geceye Altınyıldız Classics ile hazırlandı.

Ayrıca Altınyıldız Classics'in Resmi Giyim Sponsoru olduğu takımlardan Futbolist Yılın E-Spor Takımı Ödülü'nü alırken, Türkiye Ampute Millî Futbol Takımı da Yılın Takımı Ödülü’nü aldı.



