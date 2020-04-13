Arsenal'in eski orta saha oyuncularından Brezilyalı Gilberto Silva, Londra ekibinin orta sahadaki yeni Patrick Vieira'sı olabilecek özelliklerdeki tek ismini gönderdiğini belirtti.

Gilberto Silva'ya göre efsanevi orta saha Vieira'ya benzer özellikler taşıyan isim Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny'ydi.

Gilberto Silva ayrıca 2016'da Arsene Wenger döneminde transfer edilen Mısırlı oyuncuyu, 2019'da kiralık olarak Beşiktaş'a gönderen Arsenal Menajeri Unai Emery'ye de eleştirilerde bulundu.

Elneny, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydiği için henüz yeni menajer Mikel Arteta ile çalışma şansı yakalayamadı. Fakat Gilberto Silva, Elneny'nin yıldız potansiyeline inandığı için bir şans bulması gerektiğini düşünüyor.

France Football'a konuşan Brezilyalı eski oyuncu, "Son yıllarda Arsenal, zor bir durum yaşıyor. Orta sahada birbirine benzeyen çok oyuncuları var. Hepsinin profilleri birbirine benziyor. Patrick Vieira veya benim profilimde bir oyuncuları yok. Bize benzer özelliklere sahip tek kişi Elneny olabilirdi ama oynamadı" ifadelerini kullandı.

Zamanında Brezilya Milli Takımı'nın defansif orta saha pozisyonundaki eksiğini gideren Gilberto Silva, 93 kez milli takım forması giyerken 2002 ile 2008 arasında da 6 yıl Arsenal'de bir döneminde de kaptan olmak üzere 170 maça çıkmıştı.