Belenenses TD Petit koronavirüs dönüşü sonrası oynanacak ilk maçlar öncesi federasyona sitem etmişti, federasyon da ilk maçları izledikten sonra kararını revize etti ve FIFA'dan gelen tavsiyeye uyarak oyuncu değişikliği hakkını 26. hafta maçlarıyla birlikte 3'ten 5'e çekti.

Küme düşmemek için çırpınan Portimonense'ye yenilerek koronavirüs salgınından dönen Gil Vicente'de, orta sahanın önemli isimlerinden Claude Gonçalves de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. TD Vitor Oliveira'nın Joao Afonso ile maça başlaması bekleniyor. Hücum hattında ise Bozhidar Kraev destekli Sandro Lima'yı izleyeceğiz. Sandro Lima bu sezon çıktığı 29 resmi maçta attığı 13 golle takımın en skorer ismi...

Famalicao ise sükseli bir Porto galibiyeti alarak lige geri döndü. Avrupa bileti için Sporting ve Braga'yı iyice sıkıştırmaya başladılar. TD Joao Sousa ile sezona müthiş bir giriş yapmışlardı ancak 2019 sonu ile 2020 başında oldukça bocaladılar. Porto galibiyeti elbette önemli fakat 4'lü savunmanın ikisi Estadio Cidade de Barcelos'ta sahne alamayacak. Sol bek Alex Centelles ile stoperleden Nehuen Perez cezalı... Gözler bu sezon 13 gole katkı (8 gol - 5 asist) yapan Fabio Martins ile 14 gole katkı (12 gol - 2 asist) Toni Martinez üzerinde olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 5 maçı Famalicao kazandı.

- Gil Vicente'nin ligdeki son 4 maçı "2.5 ALT" bitti.

- Famalicao'nun deplasmanda oynadığı son 4 lig maçında, Gil Vicente'nin ise iç sahada oynadığı son 3 lig maçında galibiyeti yok!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Portekiz Primeira Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Famalicao kazanır" oldu! %22'lik kesim salgın dönüşü Porto'yu yenen deplasman ekibine güveniyor... %8'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve her iki takımdan da gol bekliyor.