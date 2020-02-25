Romanya 1. Ligi'nde mücadele eden Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali takımın son dönemdeki performans düşüklüğü ile ilgili oldukça çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Son olarak Cluj'a yenilen ve zirve mücadelesinde 8 puanlık farkla geriden kalan Steaua Bükreş'te Romen basınına konuşan kulübün sahibi Becali, "Oyuncularım kız arkadaşlarıyla çok sık sevişiyor. Bu yüzden son zamanlarda futbol oynamıyorlar. CFR oyuncularına haftada en fazla 1 kez bu izni veriyor ve gösterdikleri performans da ortada. Bizim forvetimiz Florinel Coman da biraz dinlenmeli ve futbol dışındaki her şeye biraz ara vermeli." ifadelerini kullandı.

Becali'nin bu açıklamaları sadece ülke basınında değil, dünya basınında büyük yankı uyandırdı.