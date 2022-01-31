FCSB Başkanı Gigi Becali, sezon başında Galatasaray 'a transfer olan Olimpiu Morutan'ın bonservisi için ilk taksitin ödendiğini açıkladı. Becali, Rumen futbolcudan toplamda ne kadar bonservis geliri elde edeceklerine de değindi.

Pro X'e konuşan FCSB başkanı Gigi Becali, Morutan'ın transferinden ne kadar bonservis geliri elde edecekleri ile ilgili olarak, "FIFA'ya gideceğimizi söylediğim için ilk taksit olan 700 bin Euro'yu Aralık'ta aldık. Morutan 15 maça çıktığı için bize 500 bin daha vermeleri gerekiyor ve Mart-Nisan arası ise 650 bin daha vermeleri gerekiyor. Yani toplamda 4.7 milyon Euro alacağız." sözlerini söyledi.

Ne söylemişti?

Gigi Becali, daha önce yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan şu ana kadar hiç para alamadım. İlk taksitimi bir an önce tahsil etmek istiyorum. Türkleri FIFA'ya vermek istemiyorum. Onlar yapması gerekenleri biliyorlar. Kasım ayında 3.5 milyon Euro'nun ilk taksiti olan 700 bin Euro'yu ödemek zorundaydılar." ifadelerini kullanmıştı.

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