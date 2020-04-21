Mikrop dolu ya da bozulmuş yiyecekler metabolizmayı önemli oranda etkiler. Bu da ciddi bir sağlık sorunu oluşturur. Sonuç olarak gıda zehirlenmesi yaşanır ve tedavisi genelde hastanede yapılacak müdahale ile gerçekleşir. Birçok yaygın nedeni ile gıda zehirlenmesi günümüzde meydana gelebilmektedir. Bakteriler, virüsler, parazitler ile bunların meydana getirdiği toksinler gıda zehirlenmesinin sebepleridir. Değişik belirtiler ile ortaya çıkan gıda zehirlenmesi derecesine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Yüksek oranda gıda zehirlenmesi ateş, dışkı bölümünde kan ve sıvı kaybı ile beraber daha ciddi noktalara ulaşır. Bu tür durumlarda mutlaka acil servise gidilmelidir.

Gıda zehirlenmesi nedir?

Kimyasal, toksin, bakteri, virüs ya da parazit içeren gıda besinlerinin tüketilmesi ile beraber, ciddi sağlık sorunu yaratabilen bir hastalık olarak gıda zehirlenmesi dile getirilebilir. Herhangi bir işlemden ya da üretim hatası sebebiyle gıdalar kirlenmiş olabilir.

O yüzden mutlaka evde gıdalar iyi pişirilmeli; mutlaka bol su ile detaylı temizlemeden geçmelidir. Gıda zehirlenmesi genelde kendi kendine geçen rahatsızlıklar arasında yer alır. Ancak ileri safhalarda böbrek hasarına ve ölümlere dahi sebebiyet verebilmektedir.

Gıda zehirlenmesi belirtileri nedir?

Gıda zehirlenmesi söz konusu olduğunda bazı belirtiler bunun yaşandığını gösterebilir. Özellikle belirtilerden birkaç tanesinin ortaya çıkması ve kronik hale gelmesi durumunda, mutlaka acil servise gidilir. Peki, gıda zehirlenmesinin belirtileri nelerdir?

- İshal,

- Kusma,

- Karın bölgesinde kramp,

- Mide bulantısı,

- Hafif ateş,

- İştah kaybı,

- Baş ağrısı,

- Halsizlik,

Gıda zehirlenmesi yaşandığında bu belirtiler kişi üzerinde çok şiddetli ortaya çıkmaz. Ancak uzun bir süre devam ettiğinde ve şiddet arttığında hemen acil servisi gidilmelidir. Böylece zamanında müdahale ile beraber vücuttaki tüm farklı zararlı etmen dışarı atılır. Daha sonra ele alınan tedavi ile beraber hasta yeniden sağlıklı yaşamına döner.

Gıda zehirlenmesi kaç saatte belli olur?

Gıda zehirlenmesi üzerinden belirti ve semptomlara bağlı olarak farklı süreler içerisinde bu durum ortaya çıkabilmektedir. Özellikle zehirli yiyecekler tüketildikten saatler sonra bu durum genelde anlaşılır. Ancak günler ya da haftalar sürdüğü de olabilmektedir. Gıda zehirlenmesinden kaynaklanan problem genel olarak birkaç saatten başlamak suretiyle birkaç güne kadar çıkan zaman içerisinde belli olur. Önemli olan belirtileri iyi analiz etmek ve okumak suretiyle buna göre davranmaktır.

Gıda zehirlenmesi yaşandığında ne yapmak gerekir?

Gıda zehirlenmesi günümüzde yaygın olarak farklı zamanlarda pek çok insanın başına gelir. Böyle durumlarda belirtiler eğer çok ciddi değilse sorun kısa sürede çözüme kavuşur. Ancak daha uzun söyle durumlar karşısında hayati risk faktörü meydana gelir. Bu tür belirtiler söz konusu olduğunda derhal doktora başvurulmalıdır. Peki, ciddi gıda zehirlenmesinde meydana gelen belirtiler hangileridir?

- 3 günden fazla sürede ishal,

- 38,5 derece ve üzeri Ateş,

- Görme ile konuşma bozukluğu,

- Kanlı ishal durumu,

- Ağız kuruluğu,

- İdrara az çıkma durumu,

- Yüksek oranda sıvı kaybı,

Bu gibi durumlar karşısında mutlaka erken zamanda tedavi için ilgili tetkikler ve testler yapılmalıdır. Yapılan testlerin ardından hemen ilgili doktor kontrolü altında tedavi sürecinin başlaması gerekir.

Gıda zehirlenmesinden korunmak için neler yapılmalıdır?

Gıda zehirlenmesinden korunmanın en önemli temellerinden biri yiyeceklerin pişirilmesidir. Özellikle etler mutlaka doğru süre içerisinde pişirilerek sağlıkla tüketilmelidir. Aynı zamanda hem sebze ve meyveler hem de diğer yiyecekler bol su ile yıkanmalıdır. Diğer yandan yiyeceklerin son tüketim tarihi çok önemlidir. Bu gibi daha pek çok etmen mutlaka dikkate alınmalı ve yiyecekler sağlıklı şekilde tüketilmelidir.



