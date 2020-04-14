Mevsim geçişleri ile beraber paralel olarak hastalıklar da gün yüzüne çıkar. Özellikle havaların ısınıp soğuması ile yaşanan dengesizlik, solunum yolları hastalıklarında yükseliş gösterir. Zaman içerisinde ise bu durum gıcık öksürüğü şeklinde kişiyi uzun bir süre rahatsız eder. Peki, gıcık öksürüğe ne iyi gelir? Nasıl geçer? Gıcık öksürüğünü gidermek ve kesmek için yapılacak şeyler hakkında bilinmesi gerekenler. Bu durum üst solunum yolu hastalığı ile beraber pek çok hastalığın sebebi olabilmektedir. Boğazda birikmiş olan sıvının gıcık öksürük ile beraber zaman içerisinde kuru öksürüğe dönüşmesi, daha rahatsız edici ve acı veren bir durum ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Öksürme halk arasında aslında hastalık şeklinde bilse dahi, daha çok üst solunum yollarının bir nevi savunma mekanizmasıdır. Kronik ya da akut ile beraber balgamlı veya balgamsız şeklinde ortaya çıkar. Uzun süreli durumlarda mutlaka önlem alınması çok önemlidir. Ayrıca bireysel olarak da ele alınacak belli başlı bazı yöntemler mevcuttur.

Gıcık öksürüğe ne iyi gelir?

Gıcık öksürüğüne iyi gelecek pek çok farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler bireysel olarak alınabilir ve sorunun geçmesinde oldukça etkilidir. Boğazda biriken sıvının zaman içerisinde gıcık öksürüğe dönüşmesi, daha ileri seviyelerde kuru öksürüğü getirebilmektedir. Uzun sürmesi halinde ciddi tahribatlara yol açacağı için, bitkisel ve doğal yöntemler ile bireysel ele alınacak önlemler işe yarayabilmektedir.

- Gerekli durumlarda boğaz mutlaka nemli tutulmalıdır,

- Başta bol su içmek olmak üzere bol sıvı tüketimi önemlidir,

- Aynı zamanda bitkisel çay veya kür tedavisi oldukça etkilidir,

- Gargara yöntemiyle adaçayı kullanılabilir,

- Bal ve tarçın karışımı ya da zencefil ile bal karışımı üzerinden tedavi uygulaması bireysel yapılabilir,

Bu ve benzeri farklı doğal ve bitkisel yöntemler gıcık öksürüğünün geçmesinde oldukça etkilidir. Her biri gün içerisinde farklı zaman dilimlerinde birer defa uygulanabilir. Özellikle hazırlanması ve uygulanması oldukça kolaydır.

Nasıl geçer?

Çok merak edilen konular arasında gıcık öksürüğü nasıl geçer sorusu geliyor. Özellikle çok sık rahatsız eden ve bulunulan ortamda kişiyi bulunduğu ortamdan uzaklaşmasına neden olan gıcık öksürüğü, eğer zamanında önlem alınmazsa kuru öksürüğe sebebiyet vermektedir. Bu da zaman içerisinde boğazda ciddi tahribatlar ortaya çıkarabilir. Ele alınması gereken bazı doğal yöntemler, kolay şekilde ve güvenle değerlendirilebilir.

Gargara yöntemi: Bir bardak su içerisine 1 çay kaşığı tuz eklenir. Karıştırılmak suretiyle ağızda gargara yapılarak gıcığa önlem alınabilir.

Zencefil ile bal yöntemi: Zencefil ile beraber çay kaşığı bal karışımı üzerinden kullanım gıcığa iyi gelmektedir.

Zerdeçal ile süt yöntemi: Bir bardak süt içerisine bir çay kaşığı zerdeçal atılır. Gıcık ile kuru öksürüğün geçmesi için oldukça etkili yöntemler arasında yer almaktadır.

Adaçayı tedavisi: Adaçayı hem ağız sağlığı için hem de gıcık konusunda önemli bir bitkisel tedavidir. Kaynatılarak tüketilmek suretiyle gün içerisinde rahatlıkla değerlendirilebilir.

Bal ve Tarçın karışımı yöntemi: Biraz tarçın ile beraber bal karışımı tüketilebilir. Böylece boğaz nemli tutulmak suretiyle aynı zamanda yumuşatma imkanı yakalanmaktadır.

Gıcık öksürüğünü gidermek için yapılacak şeyler

Pek çok nedenden dolayı gıcık öksürük ortaya çıkabilmektedir. Mevsim geçişleri ile beraber havanın bir ısınıp bir soğuması üst solunum yollarında öksürük ortaya çıkarabilmektedir. Zaman içerisinde kuru öksürük ile beraber başka tahribatlar yaratabilecek olan gıcık öksürük için, mutlaka zamanında çare üretilmelidir. Özellikle evde yapılabilecek ve bireysel olarak alınabilecek bitkisel ve doğal yöntemler en önemli unsurlar arasında yer alır. O yüzden gıcık öksürüğünü gidermek için yapılacak şeyler pek çok insan tarafından araştırılıyor. Genel olarak gargara yöntemi, zencefil, bal, zerdeçal, tarçın ve adaçayı gibi pek çok bitkisel tedavi yöntemi ön plana çıkmaktadır.

Gıcık öksürüğünü kesmek için yapılacak şeyler

Mutlaka çok geç olmadan gıcık öksürüğünü kesmek için yapılacak şeyler ele alınmalıdır. Zira gıcık hissi bir süre sonra kuru öksürük haline gelir. Bununla beraber nefes problemi, sıkışma hissi, hırıltılı solunum ve göğüs sorunları gibi pek çok unsur zaman içerisinde ortaya çıkabiliyor. Özellikle geceleri artan ve kronik hale gelen kuru öksürük, diğer bir deyişle balgamsız öksürük oluşmaması için önceden önlem alınması gerekir. Bu önlemlerin başında mutlaka doğal ve bitkisel kaynaklarının değerlendirilmesi yatar. Özellikle karıştırılmak suretiyle gargara veya tüketmek üzerinden bitkisel kaynaklar gıcık sorunu bertaraf ederek, üst solunum yollarına koruyabilmektedir.

Gıcık öksürüğü bir türlü geçmeyenler için ele alınacak farklı yöntemler

Gıcık öksürüğü zaman içeride kuru öksürük ile beraber ayrıca çok sinir bozucu bir durum yaratabilmektedir. Bir türlü geçmek bilmeyen gıcık öksürük özellikle ortamda bulunurken kişinin rahatsız olmasına sebebiyet verir. Bunu bertaraf edebilmek için belli başlı bazı bitkisel ve doğal kaynaklar değerlendirilebilir.

- Ananas suyu ile bal,

- Ceviz ve badem,

- Bal ve ılık su,

- Okaliptüs,

- Elma sirkeli yastıklar,

- Limon ve ballı çay,

- Soğan şurubu,

- Tek ve doğrudan kullanılabilecek bal,

Alternatif olarak yukarıda sayılan bu gibi farklı yöntemleri de yine doğal ve bitkisel kaynak olarak güvenli şekilde kullanmak mümkün. Yapılan karışımlar ile beraber gıcık zaman içerisinde büyük bir oranda atılır. Zaten azalma ile beraber kişinin savunma mekanizması gıcığı vücuttan tamamen uzaklaştırır. Doğal ve bitkisel kaynaklar ile beraber gargara daha çok destek amaçlı kullanılmaktadır.