2023 NBA Draft’i için henüz önümüzde uzun bir zaman olsa da 1. sırada seçilmesine kesin gözüyle bakılan Victor Wembanyama, daha şimdiden sanki bir NBA yıldızı popülerliğine ulaşmış durumda. Geçen yıl Asvel'de ter dörken 18 yaşında ve 2.19 boyundaki Fransız basketbolcu kariyerini sürdürdüğü ABD ekibi Metropolitans 92 takımının hazırlık maçında yine harikalar yarattı. G-League Ignite karşısında Wembanyama; 36 sayı, 11 ribaund, 4 asist ve 4 blokla mücadele etti.

Yunan süper yıldız Giannis Antetokounmpo da Wembanyama’ya övgüler yağdırdı: "Gerçekten inanılmaz bir yetenek. Wembanyama tarihin en iyilerinden biri olma potansiyeline sahip. Sadece kendi yaş grubunda veya Avrupa’da değil, basketbol tarihinin en iyilerinden biri olabilir. Daha önce Wembanyama gibi bir oyuncuyu kimse görmedi. 2.19 boyunda olup da bir guard gibi şut atabilen bir oyuncuyu savunmak NBA takımları için yeni bir meydan okuma olacak. Hepimiz bu çocuk için hazır olmalıyız, o harika bir oyuncu olacak."