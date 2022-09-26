Giannis Antetokounmpo: Dünyanın en iyisi Stephen Curry

NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks'ın yıldız basketbolcusu Giannis Antetokounmpo, geçtiğimiz sezon Golden State Warriors ile şampiyonluğa ulaşan Stephen Curry hakkında bir itirafta bulundu.

Milwaukee Bucks'ın medya gününde konuşan Yunan basketbolcu, dünyanın en iyi oyuncusu olup olmadığına yönelik soruya şu sözlerle şaşırtan bir cevap verdi:

"Dünyanın en iyi oyuncularından biri miyim? Takımımın maç kazanmasına yardımcı olacak kadar olgunlaştım mı? Evet. Ama ben dünyanın en iyisi miyim? Hayır. Takımını finale taşıyan ve şampiyonluğu kazanmalarına yardımcı olan kişi dünyanın en iyisidir. İki yıl önce şampiyon olduğumuzda belki de dünyanın en iyi oyuncusu olduğumu düşünerek yatağımda uyuyordum. Ama şimdi, hayır. Benim düşünceme göre, kazanan kişi en iyisidir. Dünyanın en iyi oyuncusunun Steph Curry olduğuna inanıyorum.

NBA ile Avrupa arasındaki fark

Geride kalan EuroBasket'te Yunanistan forması ile mücadele eden Antetokounmpo, Avrupa basketbolu ile NBA'i de kıyasladı. Avrupa’daki basketbolun NBA’den daha zor olduğunu belirten yıldız basketbolcu, "Avrupa’daki basketbol NBA’den daha zor. NBA'deki yetenek açıkça daha yüksek. Fakat sanırım Avrupa’da basketbol daha yoğun oynanıyor. Rakipler size tam saha baskı yapıyor, koridorları kapatıyorlar ve çok daha fiziksel oynuyorlar." dedi.



