Gianni Infantino, FIFA başkanlık seçiminde tek aday!

Sepp Blatter'in karıştığı yolsuzluk skandalının ardından Şubat 2016'da FIFA'nın yeni başkanı olan Gianni Infantino, görevine bir dönem daha devam etmeye hazırlanıyor.

FIFA tarafından bugün yapılan açıklamada 48 yaşındaki Infantino'nun 5 Haziran'da Paris'te gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde tek aday olarak yarışacağı belirtildi.

Seçimde Infantino'nun karşısına çıkması beklenen Tottenham Hotspur'un eski oyuncusu Ramon Vega ise FIFA'ya üye olan 211 federasyondan adaylık için yeterli desteği alamadı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler