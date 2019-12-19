Giannakopoulos’tan Fenerbahçe’ye hakem göndermesi

Yaptığı her olayla gündem yaratan Panathinaikos’un sahibi Dimitris Giannakopoulos’un, Euroleague yönetiminin De Colo’nun pozisyonunda ‘hakem hatası’ olduğunu açıklaması üzerine cevabı da gecikmedi.

‘Çılgın Başkan’ Giannakopoulos kişisel Instagram hesabından bir “hikaye” paylaşarak o karar ile ilgili bir gönderme yaptı.

Giannakopoulos, takımının 2017-2018 sezonunda İstanbul ’da Fenerbahçe ile oynadığı maçta Jan Vesely’nin Nikos Pappas’a faul yaptığını iddia ettiği bir pozisyonun görselini, yüzünü kapatan maymun imojisiyle paylaştı.