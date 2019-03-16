Giannakopoulos ve Olympiakos arasında inanılmaz kavga!

Olympiakos ve Panathinaikos arasında yaşananlar dün gece daha da ileri gitti.

Yunanistan Spor Bakanı Giorgos Vasiliadis, Pazar günkü Olympiakos – Panathinaikos maçının oynanması için iki kulübün sahiplerini bir araya getirdi. Gece yarısına yakın yapılan toplantıda ayrıca AEK’nın sahibi, Yunanistan Ligi direktörü ve Yunanistan Basketbol Federasyonu da hazır bulundu.

Görüşme, Panathinaikos sahibi Dimitris Giannakopoulos’un odayı terk edip Olympiakos yönetiminin onu ittiğini ve tehdit ettiğini iddia etmesiyle sona erdi.

Toplantı fiyaskoyla sonuçlandı. Kırmızılılar ise Giannakopoulos’u Olympiakos Başkan Yardımcısı Giorgos Skindilias’a tükürmekle suçladı. Giannakopoulos binadan çıkmasının ardından Sport FM’e konuştu:

“Giorgos Vasiliadis Olympiakos taraftarları olmasıyla bilinen birisi. Bay Skindilias beni dövmekle tehdit etti. Geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçirdim. Ben binanın dışındayım. George Aggelopoulos’u (ed. notu: Olympiakos sahibi) aşağıya beni itmesi için çağırdım. Bu saatten sonra neden toplantı yapılıyor anlamadım.”

Olympiakos tarafına göre olaylar ilk olarak Giannakopoulos’un Skindilias’a tükürmesiyle başladı. Bunun ardından Skindilas, Giannakopoulos’un üzerine yürüyüp ona küfretti. George Aggelopoulos ise Skindilias’ı sakinleştirmeye çalıştı, Giannakopoulos’a da dönüp: “Tiyatroyu kesip yerine otur” dedi.

Yaşananların ardından Giannakopoulos, toplantıya katılan avukatıyla beraber binadan ayrıldı. Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Giorgos Vasilakopoulos toplantıda yer almadı, federasyonu temsilen başkan yardımcısı Aristides Golemis vardı.

Toplantının sonunda Aggelopoulos kardeşler, hakem sorunuyla ilgili en azından ilk adımın atıldığını söyledi. Ayrıca Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı’nın toplantıya katılmamasından dolayı duydukları hoşnutsuzluğu da belirtti.

Spor Bakanı Giorgos Vasiliadis, Pazar günü maçın oynanmayacağını belirterek Olympiakos’un bunun sonuçlarına katlanacağını da açıkladı. Ayrıca sorunlardaki değişime yönelik ilk adımın atıldığını söyledi. Toplantıdan ayrılan Panathinaikos olmadan nasıl değişiklik olacak sorusuna ise “şu an süreç dışında hiçbir şeye odaklanmadığı” cevabını verdi.

Gecenin sonunda yaşananlar daha da garipti. Giannakopoulos, Instagram’dan canlı yayın yapmaya başladı. Binanın otoparkında Aggelopoulos kardeşlerin çıkmasını bekledikten sonra onların arabalarına doğru yaklaştı. Küfür etmeye başladı ve Olympiakos’un 2. lige düşürülmesi gerektiğiyle ilgili bağırdı.

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