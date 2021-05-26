İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da yeni sezon çalışmaları sürerken Sportif Direktör Paolo Maldini, Gianluigi Donnarumma'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

22 yaşındaki kaleci 2013 yılından itibaren Milan altyapısından A takıma kadar yükselmiş ve perfromansıyla Avrupa'nın gözde isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Genç file bekçisinin yeni adresinin neresi olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

Gianluigi Donnarumma bu sezon Milan'da 48 maça çıktı ve 54 gol gördü kalesinde. Genç kaleci 15 kez de kalesini gole kapatmayı başardı. Transfermarkt'a göre Gianluigi Donnarumma'nın güncel piyasa değeri 60 milyon Euro olarak gözüküyor.







