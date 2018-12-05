Gianluca Vialli: 'Annem ve babamdan önce ölmek istemedim'

İtalyan futbolunun efsanevi ismi Gianluca Vialli, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada bir süredir kanser tedavisi gördüğünü söylemişti.

Durumunun iyi olduğunu fakat "maçın nasıl sonuçlanacağını" bilmediğini ifade eden Vialli, katıldığı bir televizyon programında duygulandıran açıklamalar yaptı.

Ülkesinde yayın yapan Rai1 televizyonuna konuşan 54 yaşındaki futbol adamı, "Bunu söylemek çok zor ama kanserle savaştığım dönem, beni daha iyi bir insan yaptı. Elbette bunları hiç yaşamak istemezdim ama artık olaylara farklı bir perspektiften yaklaşıyorum." şeklinde konuştu.

Vialli, "Kansere ani bir şekilde yakalandım ve bununla futbolcuymuşum gibi yüzleştim. Kendime hemen uzun vadeli hedefler koydum: Anne ve babamdan önce ölmeyecek ve kızlarım evlendiğinde onları sunağa götürecektim." diyerek ekran başındakilere duygusal anlar yaşattı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler