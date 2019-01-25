Fenerbahçe'nin transfer etmek için İstanbul'a getirdiği Victor Moses, dün Ümraniyespor'la oynanan karşılaşmayı tribünden takip ettikten sonra bu sabah sağlık kontrolünden geçirilmişti.

Sarı Lacivertliler'in transferini kısa sürede içerisinde açıklaması beklenen Nijeryalı sağ kanat oyuncusuyla ilgili olarak Chelsea'nin yardımcı teknik direktörü Gianfranco Zola'dan da açıklama geldi.

Takımının Sheffield Wednesday ile FA Kupası'nda oynayacağı karşılaşma öncesinde kameraların karşısına geçen Zola, Moses'la ilgili olarak "Fenerbahçe'yle görüşmesi için izin verdik. Benim için acı bir durum çünkü kendisi harika bir profesyonel." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler