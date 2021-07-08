Rachid Ghezzal'in menajeri Anoir Fazuli, İstanbul'da Fanatik'e konuştu:

Beşiktaş'la anlaşacağımızı umuyorum

"Rachid, Beşiktaş 'ta kalmak istiyor. Yeni sezonda Sergen Yalçın'la çalışmak istiyor. Beşiktaşlı yöneticilerle Ghezzal'ın geleceğini konuştuk. Olumsuz bir durum yok. Ben, anlaşacağımızı umuyorum"

Rachid Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli, bugün Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a gelmişti. Siyah-Beyazlı yönetimle öğleden önce bir araya gelen Fazuli, sonrasında Fanatik'e önemli açıklamalarda bulundu. Fazuli, "Beşiktaşlı yöneticilerle Ghezzal'ın geleceğini konuştuk. Teklif ettikleri rakamları söylemem etik olmaz. Ancak olumsuz bir durum yok. Ben, anlaşacağımızı umuyorum. Oyuncum, geçen sezon Beşiktaş'ta çok önemli işler yaptı. Bundan dolayı yüksek bir maaş istemesi normal. Ancak Ghezzal'in önceliği para değil. Eğer böyle olsaydı Orta Doğu'dan gelen 4 milyon Euro'luk teklifleri kabul ederdi" ifadelerini kullandı.

'Instagram açıklamasını değiştirdi çünkü..."

Ghezzal'in Instagram hesabının açıklama kısmından Beşiktaş'ın ismini kaldırmasıyla ilgili de konuşan Fazuli, "Ghezzal, Instagram hesabında değişiklikler yaptı. Çünkü 2 gün önce Leicester City'nin kampı başladı ve bugün de kampa katıldı. Şuan resmi olarak Leicester'ın oyuncusu. Etik olarak bu değişikliği yapması lazımdı" sözlerini sarf etti.

'Rachid, Sergen Yalçın'ı çok seviyor'

Yıldız futbolcunun tek bir planının olduğunu söyleyen Fazuli, "Rachid, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Yeni sezonda Sergen Yalçın'la çalışmak istiyor. Rachid, Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ı da çok seviyor" yorumunu yaptı.

'Beşiktaş'tan başka resmi teklif yok'

Ghezzal'in menajeri Fazuli, oyuncusuna Türkiye'den de teklifler olduğu iddialarıyla da konuştu. Fazuli, "Türkiye'den ilgilenenler oldu. Ancak resmi olarak bir teklif gelmedi. Oyuncum, Beşiktaş'a odaklı. Mali konularda anlaştıktan sonra Leicester süreci başlayacak. Leicester'ın onun için belirlediği bonservis miktarı, ilk etapta yüksekti. Ancak sonrasında bu bedel düşürüldü ve Beşiktaş'ın da şansı arttı" dedi.

Rakamlara Fanatik ulaştı

Cezayirli yıldızın menajeri, rakam konusunda detay vermese de Fanatik bu bilgilere de ulaştı. Beşiktaş'ın, bugünkü görüşmede Ghezzal'ın menajerine 1.8 milyon Euro'luk yıllık öneride bulunduğu, ilk etapta 3.5 milyon Euro isteyen oyuncunun da son olarak 3 milyon Euro'ya indiği kaydedildi. Yönetimin, bonus formülüyle oyuncuyu ikna etmesi bekleniyor.

Gökmen Özcan