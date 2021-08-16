Geçen sezon kulüpte kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal için yapılan uzun temasların ardından sonunda Cezayirli futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş , önemli bir transfere imza atmıştı. Yıldız isimle seneliği 2.5 milyon Euro’dan 3+1 yıllık anlaşma sağlayan yönetim, oyuncunun kulübüne 3 milyon Euro ödeyecek. Ghezzal’ın Beşiktaş’a transferi sürecinde ismi oldukça ön plana çıkan 29 yaşındaki futbolcunun menajeri Anoir Faouzi, FANATİK’e açıklamalarda bulundu.

‘Sergen Yalçın’la görüştüm’

Görüşmelerle ilgili olarak konuşan menajer Faouzi, “Rachid’in Beşiktaş’a transfer sürecinde Asbaşkan Emre Kocadağ’la defalarca görüştük. Bu süreci Başkan Ahmet Nur Çebi’yle birlikte başarıyla yürüttüler. Zaman zaman fikir ayrılıkları yaşasak da iki taraf da birbirine karşı şeffaf oldu. Başkan Çebi ve yönetici Kocadağ’ı bu süreçteki profesyonel tutumları sebebiyle tebrik ederim. Pazarlıklar devam ederken Sergen Yalçın’la da görüştüm. Bana, ‘Ghezzal’ın takımda kalmasını istiyorum, ona ihtiyacım var’ dedi” ifadelerini kullandı. İşte Anoir Faouzi’nin tüm sözleri...

‘4 milyon Euro maaşı geri çevirdi’

“ Galatasaray bizimle temas kurdu. Başkan Burak Elmas ve yönetici Işıtan Gün’le görüştüm. Bana karşı çok profesyonel ve kibar davrandılar. Ancak bu süreç sonunda Ghezzal’in kararıyla Beşiktaş’la anlaştık. Sonrasında Türk basınında Galatasaray’ın Ghezzal’dan vazgeçtiği haberlerini okudum. Böyle bir durum olmadı. Aksine bizim Beşiktaş’la anlaşmamız sonrasında Galatasaray Kulübü beni aradı ve daha yüksek maaş önerisinde bulundu. Hatta Galatasaray’ın teklifiyle benim daha fazla para kazanmam söz konusuydu. Ancak Beşiktaş’a söz verdiğimiz için kabul etmedik. Ghezzal, Galatasaray’la birlikte Orta Doğu’dan 4 milyon Euro’luk net maaş tekliflerini Beşiktaş için geri çevirdi” dedi.

Anoir Faouzi, yıldız futbolcunun transfer görüşmeleriyle ilgili olarak tüm gerçekleri arkadaşımız Gökmen Özcan’a anlattı.

‘Avrupa’da başarı istiyor’

“Ghezzal, Sergen Yalçın’la çalıştığı için çok mutlu. Şampiyonlar Ligi faktörü de onun için çok önemli. Ve tabii ki Beşiktaş taraftarının önünde maça çıkmak onun en büyük isteklerinden biriydi. Leicester’la sezona oldukça iyi hazırlandı. Beşiktaş’a büyük bir motivasyonla katıldı. Ghezzal, bu sezonda da Beşiktaş formasıyla kupalar kazanıp ek olarak Avrupa’da da başarılı olmak istiyor. Bu transferi ortağım Yüksel Demir’le sadece ikimiz yönettik.”

FANATİK ÖZEL | Gökmen Özcan