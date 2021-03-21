Beşiktaş'ın sahasında oynadığı Fenerbahçe maçında ilk golü Vida kaydetti. Vida'nın golünde pası yine Ghezzal verdi. Cezayirli oyuncu böylece bu sezon 4. kez arkadaşına servis yapmış oldu

Vida'nın bu sezon gol attığı BB Erzurumspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Fenerbahçe maçlarında asistleri Ghezzal yaptı. Sezon başında kiralık olarak gelen Rachid Ghezzal böylece 13. asistini yaptı ve ligin bu sezon en çok gol pası veren oyuncusu unvanını sürdürdü

Vida aynı zamanda Fenerbahçe'ye 3. kez gol attı ve Süper Lig'de en çok gol attığı takım Fenerbahçe oldu. Vida bu gollerinin hepsini iç saha maçlarında attı