Siyah Beyazlılar'ın uzun pazarlıklar sonrasında transferini tamamladığı Rachid Ghezzal, önceki gün İstanbul'a getirilmişti. İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin yeni sezon çalışmalarının tamamında yer alması sebebiyle form olarak oldukça iyi seviyede bulunan başarılı kanat oyuncusunun, Süper Lig 'de yarın oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev istediği öğrenildi.

2021-22 sezonunun açılış mücadelesi öncesinde yapılacak son antrenmanlarda oyuncusunu deneyecek olan Sergen Yalçın'ın, son kararını buna göre vereceği bildirildi.





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Bonservisi 4 yılda ödenecek

Kara Kartal'la 3+1 yıllığına anlaşma sağlayan 29 yaşındaki futbolcu, Siyah Beyazlılar'dan 2.5 milyon Euro kazanacak. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 35 maçta 8 gol ve 18 asistlik performansla lige damga vuran yıldız oyuncu için Leicester City'ye 3 milyon Euro net artı 750 bin Euro bonus ödemesi yapılacak. Beşiktaş Kulübü, 3 milyon Euro'luk bedeli, 4 yıl içinde Ada kulübüne ödeyecek.

Orhan Yıldırım







