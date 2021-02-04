Ghezzal’dan 10. asist!

Antalya maçı öncesinde 9 golün hazırlayıcısı olan Rachid Ghezzal, dünkü mücadeleyi de boş geçmedi. Siyah-Beyazlılar, gol için bastırsa da bir türlü rakip savunmanın kilidini açamadı. Yıldız futbolcu, 73. dakikada sol taraftan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti. Ghezzal’ın harika ortasında Domagoj Vida yakın mesafeden kafayla topu ağlara gönderdi. 10. asistini yapan yıldız futbolcu, “Gole katkı vermek güzel ama keşke 1 de gol atıp galibiyeti getirseydim” dedi.