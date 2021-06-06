Ghezzal transfer kararını verdi

Beşiktaş 'ın 2020-2021 sezonu başında Leicester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal, Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğuyla tamamlanan sezonun başrol oyuncularından birisi olmuştu.

Siyah-beyazlı formayla toplamda 35 maça çıkan Ghezzal, 8 gol ve 18 asistle sezonu tamamladı. Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte eski kulübüne geri dönecek olan Ghezzal, Beşiktaş ve Leicester City'nin anlaşmasını umduğunu belirtti.

Şu sıralar Cezayir Milli Takım 'ında bulunan kanat oyuncusu, ülkesinin ulusal televizyonuna konuştu.

"ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK BÜYÜK ONUR"

Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluğun büyük bir onur olduğunu söyleyen Ghezzal, "Şampiyonluğu kazanmak için elimden geleni yaptım. Şu ana kadar işler istediğim gibi gidiyor. Milli Takım'a döndüğüm için mutluyum. Ancak Milli Takım'da sürekli olabilmem için istikrar gerekiyor." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM"

Geleceği hakkında da konuşan 29 yaşındaki oyuncu, "Leicester City ve Beşiktaş henüz anlaşma sağlamadı. Ancak ben anlaşmalarını çok isterim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı. (Sabah)