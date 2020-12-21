Ghezzal geleceği hakkında konuştu!

Siyah-Beyazlılar’ın transfer döneminin son gününde İngiltere Premier Lig ekibi Leicester’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Rachid Ghezzal, Kara Kartal’daki başarılı görüntüsüne devam ediyor. Kısa sürede takıma adapte olan ve kalitesini göstermeye başlayan Cezayirli kanat oyuncusu, dün akşam ilk 11’de başladığı Erzurumspor karşılaşmasında da fark yarattı. Vodafone Park’ta oynanan mücadelede hücum konusundaki görevini en iyi şekilde yerine getiren 28 yaşındaki futbolcu, 69. dakikada Domagoj Vida’nın asistini yaparak başarılı oyununu bir gol pasıyla taçlandırdı.

‘Burada çok mutluyum’

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan başarılı futbolcu, Alanyaspor mağlubiyeti sonrasında böyle bir zafere ihtiyaçları olduğunu ve 4-0’lık zaferden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Ghezzal, “Maçın önemini biliyorduk. Birlikte oynadık ve başardık. Zor bir maçtı. Sabırlı oynadık. Topu kaybettiğimiz anlarda mücadeleci oynadık ve kazanmasını bildik” ifadelerini kullandı. Takımdaki geleceğiyle ilgili de gelen bir soruya da yorum yapan yıldız isim, “Buraya geldiğim günden beri herkes bana yardımcı oluyor. Burada çok mutluyum. Gelecekle ilgili bir düşüncem yok. Yeni sezona bu sezon bitince bakacağız. Şu anda takımım için elimden gelen en iyisini yapmak istiyorum” dedi.