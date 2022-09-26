Ghezzal Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte kritik tarih

Beşiktaş 'ta Fenerbahçe derbisi öncesi çalışmalar devam ediyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Teknik Direktör Valerien Ismael arasındaki toplantıda derbi öncesinde bir antrenmanın Vodafone Park’ta taraftarlara açık biçimde yapılması düşüncesi de gündeme geldi. Fransız hocanın onay vermesi durumunda, cuma veya cumartesi günü yapılacak antrenmanın, siyah-beyazlı taraftarların önünde statta gerçekleştirileceği belirtildi.

Ghezzal’da kritik viraj

Kartal’da sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal’ın Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi için büyük çaba harcanıyor. Son olarak Alanyaspor deplasmanında forma giyen ve son 5 maçı kaçıran Cezayirli yıldıza ayak tabanındaki sakatlık nedeniyle yoğun tedavi uygulanıyor.

Ghezzal’ın yarın akşam yapılacak antrenmanda takımdan ayrı koşulara başlaması planlanıyor. Siyah-beyazlı futbolcu koşular ve sıçramalar sırasında problem yaşamazsa kademeli olarak takımla çalışmalara başlayacak. Ağrılarının sürmesi halinde yetenekli oyuncu için acele edilmeyecek. Ghezzal’ın durumu cumartesi günü netlik kazanacak.

Sakatlığını tamamen atlatan Dele Alli ise Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini alabilecek. İngiliz yıldız sakatlığı yüzünden Medipol Başakşehir ve İstanbulspor’a karşı görev yapamamıştı. (Skorer)