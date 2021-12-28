Ghezzal direğe takıldı!

Göztepe mücadelesinde galibiyeti getiren golü atan Beşiktaş 'ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal maçın kahramanı olmuştu. 29 yaşındaki oyuncu ligde 10 maçlık aradan sonra fileleri havalandırmıştı. Ghezzal, Konya deplasmanında ise şanssız bir gece yaşadı. Dakikalar 59'u gösterirken yakaladığı pozisyonda vuruşunu yapan Ghezzal'ın şutunda top üst direkten döndü. Takımını öne geçirme fırsatını kullanamayan Ghezzal maç içinde ise bu pozisyon dışında etkili gözükmedi.

Ghezzal dün akşam gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Cezayirli oyuncu Rize maçında yok.