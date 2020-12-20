Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti. Siyah beyazlı takımın futbolcularından Ghezzal, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Maçın önemini biliyorduk. Birlikte oynadık ve başardık. Zor maçtı. İlk golü bulana kadar zorlandık. Sabırlıydık. Topu kaybettiğimiz yerde direkt baskı yaptık ve bu şekilde kazandık. İlk günden beri herkes bana iyi davranıyor. Bu da bana özgüven veriyor. Elimden geleni yapıyorum ve bunun için çok destek görüyorum. Beşiktaş'ta çok mutluyum. Geleceği düşünmüyorum. Verebileceğim katkıyı vermek istiyorum. Tek düşüncem bu. Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağıma sezon sonunda bakacağız.





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