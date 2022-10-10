Ghezzal açıkladı! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Ayak parmağındaki kapsül yırtığı sebebiyle uzun süre Siyah- Beyazlı formasından uzak kalan Rachid Ghezzal, takımına Fenerbahçe derbisiyle dönmüştü. Son 20 dakika görev aldığı maçta Kara Kartal’ın hücum hattına direkt etki eden Cezayirli kanat oyuncusu, önceki akşamki Giresunspor mücadelesine de kulübede başladı. Bu kez 62. dakikada Nathan Redmond’un yerine oyuna dahil olan yıldız futbolcu, takımının ön bölgesinde hareketlenme yarattı, ancak skora etki edemedi. Beşiktaşlı taraftarların ilk 11’e dönmesini merakla beklediği Ghezzal, Trabzonspor mücadelesi için müjdeyi verdi.

‘Mutlaka sahada olacağım’

Giresunspor karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Ghezzal, “Sakatlığım nüksettiği için iyileşme sürecim uzadı. Son iki maçta sonradan oyuna girip kendimi test ettim. Hiçbir şikayetim kalmadı. Evimizde oynayacağımız kritik Trabzonspor maçında takımdaki yerimi almak için hazır olacağım. Teknik direktörümüz Valerien Ismael de bu yönde karar verirse mutlaka sahada olacağım” dedi.

Orhan Yıldırım