Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, İtalya'da Cantieri Aperti 365'de Skype üzerinden gerçekleştirilen bir basketbol programına katıldı. Sarı-lacivertli ekibin Euroleague'de şampiyonluğa erişerek bir ilki başardığı 2016-17 sezonuna yönelik bir anısını anlatan deneyimli basketbol yöneticisi, Avrupa'nın zirvesine çıkmalarında o dönemki başkan Aziz Yıldırım'ın sergilediği bir davranışın kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

"Başkan 'korkmayın size inanıyoruz' dedi"

Gherardini "Euroleague'i kazandığımız sene Baskonia'dan 30 küsur sayı fark yedik. Ancak başkanın (Aziz Yıldırım) yaptıkları bize yeniden güven verdi. Otelde bizi kahve içmeye çağırdı "Korkmayın, size ve sizin projenize inanıyoruz" dedi. Bu sözler kazanmak için nasıl bir yol izlenmesi gereketiğini herkesin anlamasını sağlayan bir motivasyon oldu. Başarı, oyuncular, antrenör ve yönetimin olgunluğuyla gerçekleşti" dedi.

'Türkiye'de tutku çok, organizasyon yok'

Türkiye'ye gelişindeki motivasyonu da anlatan İtalyan basket adamı, "Obradovic, Türkiye'nin 15 yıldır basketbola ciddi yatırım yaptığını ancak final four bile göremediklerini söyledi. Ben de bunu bir meydan okuma olarak aldım. Türkiye'de kendimi, Avrupa'da alıştığımdan farklı olarak günlük yaşayan insanların içerisinde buldum. Tutku çoktu ancak organizasyon yoktu. Bunun üzerine çalıştık ve bizim için gerçekten çok zor zamanlardı. Fenerbahçe'de elimizde olan malzemede radikal değişiklikler gerçekleştirmeyi başardık" diye konuştu.









'Transferde anahtar; potansiyel ve sistem uygunluğu'

Sarı-lacivertlilerde transferden sorumlu isim de olan Maurizio Gherardini, basketbolda transferlerin nasıl gerçekleştirildiğiyle ilgili şunları söyledi: "Transfer yaparken dikkat ettiğimiz şeyler aslında 30 yıl öncesiyle çok farklı değil. Günümüzde video görüntüsü ve istatistikler olarak elinizde bir oyuncu ile ilgili çok fazla veri var. Ama bir çok durumda hızlı davranıp transferi bitirmek durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla biraz hislerinize güvenerek de hareket etmeniz gerekiyor. Burada baktığınız şeyler basketbolcunun taşıdığı potansiyel ve hocanın oyun sistemine uygunluğu oluyor".

'Euroleague kararı mayıs başında alınacak'

Corona virüs nedeniyle yarıda kalan Avrupa'nın bir numaralı kupasıyla ilgili Fenerbahçe Beko yöneticisi "Euroleague'in tekrar ne zaman başlayacağına yönelik masada pek çok seçenek var. Mayıs başında Euroleague konuyu masaya yatıracak. Bakalım oradan ne çıkacak. Şu an geleceğe yönelik bütçe yapmak konusunda parametreler bile eksik. Umarım bu süreci, kayıplarımızı minimumda tutarak atlatabiliriz" dedi.

'Obradovic ile her gün konuşuyoruz'

Ülkesinde geçirmekte olduğu günlerine değinerek şöyle devam etti: "Şu an ailem ile birlikte Treviso'dayım. Türkiye'de liglerin ertelenme kararı alınır alınmaz hemen buraya geldim. Bir kaç haftadır burdayım yani. Herkes ülkesine gitti. Obradovic de Belgrad'a gitti. Ancak kendisiyle her gün görüşüyor ve konuşuyoruz". (Skorer)