Gherardini: Sarunas’ın imkansız olduğunu anladım

Fenerbahçe Beko menaceri Maurizio Gherardini Yunan Sports 24’e Obradovic’in ayrılışı, Sarunas Jasikevicius olayı ve Kokoskov’un gelişi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. “Zeljko dinlenmek ve ailesiyle vakit geçirmek istedi” diyen Gherardini, koç olarak ismi geçen Sarunas Jasikevicius için “Telefonda günler boyu konuştuk. Sözleşme imzalamanın imkansız olduğunu anladım. Biraz beklemek istedi. Onu bekleyip daha fazla zaman kaybedebilirdik.

Kokoskov konusunda çok sessiz ilerledik. Görevi teklif ettiğimde ‘Euroleague’de Fenerbahçe’nin büyüklüğünü biliyorum’ dedi. Aklımda en ufak şüphe kalmadı” ifadelerini kullandı.