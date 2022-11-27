Dünya futbolunun en iyi isimleri arasında yer alan, kariyerinde Real Madrid ve Barcelona gibi devlerin formasını giyen ve 'Karpatlar'ın Maradonası' lakabıyla anılan Gheorghe Hagi ülkemizde de Galatasaray efsanesi olarak biliniyor.

1996-2001 yılları arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve UEFA Kupası ile Avrupa Süper Kupası başta olmak üzere üst üste kazanılan 4 Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası ile 2 Türkiye Süper Kupası zaferleri yaşayan Rumen süperstar kısa sürede unutulmaz başarılarda büyük rol oynadı.





2 kez geri döndü!

2000-2001 sezonu sonunda aktif futbol hayatını Galatasaray'da sonlandıran yıldız isim bu kararından sadece 5 ay sonra Romanya Milli Takımı'nın başına geçti. 2003-2004 sezonunda ülkemizde Bursaspor'u çalıştıran Hagi 12 maçlık kısa macerasının ardından efsanesi olduğu Galatasaray'ı teslim aldı. Cim Bom'da 2004-2005 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Hagi sonra ülkesine dönse de 2010'da yeniden Aslan'ın başına geçti. Ancak bu kez işler istediği gibi gitmedi, 24 maçta 1.25'lik puan ortalaması yakalayınca görevden alındı.

Aslan'ın gündemindeydi

Şu anda Romanya'da sahibi olduğu Viitorul'u çalıştıran tecrübeli hocanın oğlu Ianis Hagi de İskoç devi Rangers'ta forma giyiyor. Babası Galatasaray'da görev yaparken Sarı-Kırmızılılar'ın altyapısında oynayan 24 yaşındaki oyuncu daha önceki dönemlerde sık sık Aslan'ın transfer gündemine girdi. Babası gibi büyük potansiyel gözüyle bakılan başarılı 10 numara geçmişte Viitorul, Fiorentina ve Genk formaları da giydi.

85 maç, 15 gol, 21 asist...

Son olarak görev yaptığı Rangers'da çıktığı 85 maçta 15 gol, 21 asistlik katkısıyla dikkat çeken Hagi geçen sezon dizinden yaşadığı ağır sakatlık sonrasında henüz formasına kavuşamadı. Tedavi sürecinin sonuna doğru gelen başarılı oyuncu ülkesi Romanya'daki Bükreş Futbol Müzesi'ni gezdi. Yıldız isim, eniştesi Gheorghe Popescu'nun Galatasaray ile kazandığı UEFA Kupası'nda giydiği formaya bakarkenki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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İşte o paylaşım:

3.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu

Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü. Yıllardır ismi Galatasaray'la anılan 24 yaşındaki oyuncunun bu gönderisi Sarı-Kırmızılı camiayı heyecanlandırırken, transfer söylentilerini de beraberinde getirdi. Rangers'a 2020'de Genk'ten 3.5 milyon Euro'ya transfer olan Hagi'nin, İskoç ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



