Galatasaray 'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constante-FC Arges Pitesti maçı sonrası gösterdiği tepki damga vurdu.

Basın toplantısını terk etti

Milliyet'te yer alan habere göre; Romanya Ligi'nde Farul Constante'nin 2-0 kazandığı maç sonrası teknik direktör Gheorghe Hagi, basın toplantısı için mikrofonların karşısına geçti. Rumen teknik adam karşısında az sayıda basın mensubu görünce sinirlenerek konuşma yapmadan odadan ayrıldı.

"Bu şekilde olmaz"

Bunun saygısızlık olduğunu belirten Hagi, "Bu nedir? Bu şekilde olmaz, böyle yapamazsınız. Geldim, teşekkür ediyor ve gidiyorum." diyerek odadan ayrıldı.

"Şimdi mi geliyorsunuz?"

Stat çıkışı kendisini karşılayan taraftarlara imza verirken bir grup gazetecinin ortaya çıkmasına da sinirlenen Rumen teknik adam, "Şimdi mi geliyorsunuz? Biz niçin buradayız? Lütfen biraz saygı gösterin." diyerek sert çıktı.

Cicaldau iddialarına cevap verdi

Gheorghe Hagi, Alexandru Cicaldau'nun transferinin ardından Universitatea Craiova'dan 2 milyon Euro alacağı iddiaları hakkında açıklama yaptı ve bu söylentileri yalanladı. Hagi, "Bu transfer sonrası bonservis bedelinin %30'unu alacağımızı okudum, bunlar yalan. Farul Constanta olarak yetiştirme bedeli anlamında para alacağız ama bu düşük bir rakam." dedi.

"Galatasaray, bana sadece Nicolae Stanciu'yu sordu"

Sarı-kırmızılıların efsane ismi ayrıca "Craciova'ya teşekkür ederiz. Çünkü Cicaldau'yu geliştirdiler, iyi bir oyuncu olmasına yardım ettiler. Yetenekli olduğu için Galatasaray izledi ve transfer etti. Galatasaray'a transfer olduysa, zaten iyi bir oyuncudur. Bu transferde rolüm yok. Galatasaray, bana sadece Nicolae Stanciu'yu sordu." ifadelerini kullandı.

"İki hayalim var"

Rumen efsane daha önce yatığı açıklamada "Gerçekleşmesini istediğim 2 hayalim var." diyen Hagi, ilk hayalinin yeniden Avrupa'nın büyük bir takımını çalıştırmak istediğini söyledi. İkinci hayalini de açıklayan 57 yaşındaki çalıştırıcı, hedefleri olan bir Romanya Milli Takımı'nı çalıştırmak istediğini ifade etti. Hagi, "Bir gün milli takıma gidersem; birlik, beraberlik ve güven getirmem gerekiyor. Başka bir kulübü düşünmeden..." dedi.