Güney Kıbrıs ligi ekiplerinden Apoel Nikosia'da forma giyen Norveçli futbolcu Ghayas Zahid'in adı son dönemlerde Galatasaray ile birlikte anılıyordu. 10 numara mevkiinde forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, söz konusu iddialara ülkesinde yayım yapan Nettavisen gazetesine verdiği röportajda yanıt verdi.

Kulübüyle 2021 yazına kadar sözleşmesi bulunan Zahid, "Galatasaray'a gideceğine yönelik dedikodular hakkında ne söylemek istersin?" şeklindeki soruyu "Ben de bu konuda sizden daha fazla bilgiye sahip değilim. Gerek Yunanistan gerekse de Kıbrıs'ta böyle haberler yazılıp çiziliyor." şeklinde cevapladı.

Bugüne dek bir kez milli takım forması giyen ve bu sezon forma şansı bulduğu 29 maçta 4 gol ve 5 asist üretebilen Zahid'in güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler