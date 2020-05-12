Vücut içerisinde taşıyıcı molekül olarak görev üstlenmiş olan GGT (Gama Glutamil Transferaz), aynı zamanda başka moleküllerinde hareket etmesine önemli destek sağlamaktadır. Diğer yandan toksinler ile beraber karaciğer ilaçlarını metabolize etme noktasında da ön plana çıkıyor. Genelde karaciğer üzerinde ele alınan GGT, aynı zamanda dalak, böbrek, Pankreas ve safra kesesi gibi kısımlarda da yer almaktadır. Bu organlar üzerinden meydana gelebilecek olası hastalıklar karşısında, GGT enziminin ölçülmesi ile beraber gerekli olan değer ortaya çıkarılmaktadır.

GGT nedir? GGT değeri kaç olmalı?

Karaciğerde herhangi bir hasarın olup olmadığına dair durumun ortaya çıkarılabilmesi için yapılan test GGT (Gama Glutamil Transferaz) test olarak bilinir. Özellikle zehirleri filtrelemek ve proteinleri üretme noktasında karaciğer büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda dengeli şekilde vücudun yağlanması için destek sağlayacak safranın da üretilmesine olanak tanır. O yüzden gerekli referans aralığı içerisinde GGT değerinin olması çok önemlidir. Bu değerin ölçülebilmesi için ortalama kişinin en az 8 saat süresince bir şey yemeyip içmemesi gerekmektedir.

Kadınlarda ve erkeklerde GGT değeri cinsiyete bağlı olarak değişkenlik gösterir. GGT açısından kadınlarda normal değerler, ‘0-45 UL’ şeklinde öne çıkıyor. Aynı şekilde erkekler açısından ele alındığı zaman GGT normal değeri, ‘0-65 UL’’dir. Yaşa bağlı olarak ise 45 yaşından büyük olan kadınların taşıması gereken değer, GGT> 27 UL, söz konusu erkekler olduğu zaman ise bu değer yine 45 yaşından büyük olanlar için, GGT> 38 UL olarak öne çıkıyor. Tabii bu değerlerin kesin sonucu uzman doktor kontrolü altında yapılan kan testi ile ortaya çıkmaktadır. Yapılan test neticesinde düşük ya da yüksekliğe bağlı olarak değerlerin dışındaki durumlar karşısında tedavi koşulları ele alınır.

GGT yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

GGT değerleri açısından yüksekliği veya düşüklüğü konusunda bu durum ayrı ayrı ele alınmalıdır. Zira her biri için hastalık noktasında nedenler değişkenlik gösterir. Öncelikle yüksekliği açısından bakıldığı zaman GGT için mutlaka alkol ve yeme-içme son 8 saatte kesinlikle alınmamalıdır. Zeliha bu durum GGT değeri ne hemen değiştirebilmekte ve yükseğe çıkarabilmektedir. Bu da yanlış teşhis ve kan testinin yapılmasına sebep olur. Diğer taraftan GGT değerinin biraz yükselmesi sağlık açısından herhangi bir problem teşkil etmez. Bu doğrultuda belli başlı bazı belirtiler GGT değerinin yükselmesini anlatabilir.

- Mide bulantısı,

- Kusma,

- Enerjinin düşmesi,

- Ciltte meydana gelen yaralar,

- Açık renkli dışkı,

- Tende sararma ve kaşıntı,

- İdrarda normalin üzerinde kan,

- Karında şişlik,

- İştah azalması,

- Karın ağrısı,

Bu gibi nedenlerden dolayı GGT değeri yükselebilmektedir. Aynı şekilde GGT düşmesi açısından ele alındığında bu durumun herhangi bir hastalığa işaret etmeyebileceğini de söylemek mümkün. Özellikle yemeğin ardından GGT düşebilir. Tabii kahve tüketimi de yine düşüşe sebep olabilecek durumlar arasında yer almaktadır. Ancak aşırı düşüşler bazı hastalıklar sebebiyle ortaya çıkabilir.

- Diyabet,

- Karaciğerde kan akışının yaşanmaması,

- Kalp yetmezliği,

- Kronik hepatit,

- Aşırı alkol,

- Karaciğer tümörü,

- Pankreatit,

- Siroz veya hasarlı karaciğer,

- Birtakım ilaçların etkisi,

GGT değerini düşürmek veya yükseltmek için ne yapılmalı?

GGT değerinin düşmesi ya da yükselmesi herhangi bir soruna işaret etmeyeceği gibi, aynı zamanda birçok hastalık yüzünden de ortaya çıkabilir. Bu doğrultuda öncelikle mutlaka doktora başvurulmalı ve gerekli tetkik ile beraber tahliller ele alınmalıdır. Aynı zamanda sağlıklı beslenmek ve bol su içmek yine GGT değerinin istenilen referans aralığında kalması noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Gün içerisinde düzenli ve dengeli hareket ile beraber stresten uzak kalmak bu değerin korunması noktasında önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Diğer yandan aşırı düşüklüğü ve yüksekliği sebebiyle kan testi üzerinden sonuç alındığı zaman, başta ilaç tedavisi olmak üzere pek çok farklı tedavi söz konusu olur. Bu tedaviler ortaya çıkan hastalığın nedeni ve doktorun kararına bağlı olarak değişkenlik gösterir.