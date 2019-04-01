GG.BET Sydney Invitational turnuvasının şampiyonu belli oldu

25 Mart tarihinde başlayan ve online olarak düzenlenen GG.BET Sydney Invitational CS: GO turnuvasında final serisi dün oynandı.

Yarı finalde OpTic Gaming’i 2-0 ile geçen Rus ekibi forZe, yarı finalde ex-3DMAX’i 2-0 ile turnuvanın dışına iten Danimarkalı Heroic ile karşılaştı. bo3 formatında oynanan final serisi TSİ 21.10’da başladı. Serinin ilk haritası Heroic tarafından Nuke olarak seçildi. Bu haritayı 16-13 kazanan Heroic, ikinci harita olarak forZe’un seçimi olan Mirage’de mücadele etti. Bu haritayı da 16-11 kazanan Heroic, seriyi 2-0’a getirerek GG.BET Sydney Invitational turnuvasında şampiyonluğunu ilan etti. Bu şampiyonlukla birlikte Heroic, 30 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında Avustralya’nın Sidney kentinde düzenlenecek olan IEM Sydney 2019 turnuvasına katılma hakkı elde etti. Heroic’in de katılımıyla birlikte turnuvada mücadele edecek 16 takımdan 14’ü belli olmuş oldu. Geriye kalan 2 takımdan birisi Okyanusya Elemeleri‘nde diğeri ise Avustralya-Yeni Zelanda Ulusal Şampiyonası‘ndan sonra oynanacak maçlarla belli olacak. (Playerbros)