Böbrek hastalıklarının teşhisi noktasında GFR testi yapılmaktadır. Hemogram yani kan sayısı ile beraber kan testi üzerinden gerçekleştirilen bu uygulama, farklı tahliller ile birlikte birleştirilerek kesin sonuç elde edilir. Özellikle böbrekler çalışırken gösterdikleri fonksiyonel etmenlerle birçok hastalıkları teşhis etme konusunda GFR testi bir adım öne çıkar. Hastalık açısından bulguları tespit etme noktasında yoğun şekilde değerlendirilmektedir. Tabii sadece yapılan bu test ile hastalıklar tespit edilmez.

GFR nedir? GFR değeri kaç olmalı?

Bireyler böbrekleri ile herhangi bir sorun yaşadığı zaman uzman doktor kontrolü altında GFR testinden geçer. Öne çıkan belirtiler doğrultusunda eğer böbrek ile ilgili herhangi bir sorun düşünüyorsa uzman doktor bu teste başvurabilir. Böbrek hastalığının kesin teşhisi ile beraber, durumu ve derecesi bu test eşliğinde ortaya çıkarılabilmektedir. Böbrek hastalığı teşhisinin yanı sıra, aynı zamanda böbrek nakli gerçekleştirilmiş insanlar adına da GFR testi uygulanabilmektedir. Böbrek ile vücudun uyumu konusunda gerekli sonuçlar büyük oranda elde edilir.

GFR testi mutlaka belirli zaman aralıkları içerisinde yapılması gereken bir testtir. Özellikle ele alınan referans aralığı noktasında düşüklüğü ya da yüksekliği üzerinden sınır noktası geçilmemelidir. Bir tür kan testi olarak öne çıkan GFR, mevcut kreatin seviyesi üzerinden ele alınır. Böylece yaşa ve cinsiyete bağlı olarak yapılan test ile beraber böbrek hastalıklarının kesin sonucuna varma durumu elde edilir. Bütün bu durumlar ele alınmak suretiyle sağlıklı bir insanda GFR referans aralığının, (90 - 120) değerlere sahip olması gerekir.

Bu doğrultuda kreatin üzerinden ele alındığı zaman erkekler için sağlıklı değer, ‘0,6 - 1,3 mg/dl’ aralığında olması gerekmektedir. Kadınlar açısından ele alındığı zaman ise sağlık açısından değer, ‘0,5 - 1,2 mg/dl’ biçiminde öne çıkmaktadır. Bir de bu değer gebelik döneminde ele alınmaktadır ve değer aralığı, ‘0,4 - 0,8 mg/dl’ olarak öne çıkmaktadır.

GFR yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Farklı sebeplerden dolayı GFR yüksekliği ve düşüklüğü ele alınan kan testi üzerinden ortaya çıkabilmektedir. Bu doğrultuda GFR yüksekliğinin kreatin ile paralel olarak doğru orantılı şekilde bağlantılı olduğunu söylemek mümkün. Belli başlı bazı hastalık sebepleri bu değerin yükselmesine neden olabilmektedir.

- Nefronların iltihaplanması,

- İdrar yollarının tıkanmasına bağlı şekilde kirli olan maddelerin dışarı atılamaması,

- Kan akışının azalması,

- Böbrek yetmezliği,

- Bakteriler üzerinden ortaya çıkan belli başlı bazı hastalıklar,

Bu gibi durumlar GFR testinin yüksek çıkmasına sebep olmaktadır. Özellikle çok ciddi hastalıklar ortaya çıkarılabilmekte ve kesin sonuç anlaşıldıktan sonra uzman doktor kontrolü altında tedavi gerçekleşmektedir.

GFR yüksekliğinde olduğu gibi aynı şekilde GFR düşüklüğü de kreatin düşmesine bağlı olarak paralel seyreder. Bu doğrultuda kan testi üzerinden GFR değerinin düşmesine belli başlı bazı hastalıklar sebep olmaktadır.

- Kaslarda zayıflık ve ağrılar,

- Kas bölgesinde halsizlik,

- Vücudun aşırı su kaybetmesi,

- Karaciğer hastalıkları üzerinden ortaya çıkan kreatin düşüklüğü,

Kreatin düşüklüğü ya da yüksekliğine bağlı olarak belli başlı bazı hastalıklar GFR testi üzerinden anlaşılır. Bu noktada kreatin seviyesine bağlı olarak pek çok hastalıktan bahsetmek mümkün.

GFR değerini düşürmek veya yükseltmek için ne yapılmalı?

GFR değerini düşürmek ya da yükseltmek için yapılması gereken öncelikle belirtiler üzerinden doktora başvurmaktır. Test sonuçlarına bağlı olarak uzman doktor kontrolü altında belli başlı bazı tedavi yöntemleri ele alınır. Pek çok farklı hastalık ortaya çıkması ile beraber bu hastalıklarla mücadele için, nedene bağlı olarak değişik tedavi uygulamaları gerçekleşir.

Hastalığın nedenine uygun şekilde tedavi üzerinden öncelikle ilaç ile beraber aynı zamanda bazı cerrahi müdahaleler söz konusu olabilmektedir. Diğer taraftan bu değerin istenilen referans aralığında kalabilmesi için sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme çok önemlidir. Özellikle bol su içme ile beraber gün içerisinde dengeli hareket önemlidir.



