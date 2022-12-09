Geyik Koşuları 11 Aralık’ta Belgrad Ormanı’nda

11 Aralık’ta Belgrad Ormanı’nda gerçekleşecek olan Geyik Koşuları, “Geyik gibi koş” sloganıyla koşu ile eğlenceyi bir araya getirerek sadece yetişkinlerin değil, çocukların da 12 yıldır ilgiyle takip ettiği bir etkinliğe dönüşüyor. Geyik Koşuları, aynı zamanda ilk sponsoru olma ünvanını da taşıyan The North Face ile birlikte bu sene de yüzlerce sporseveri bir araya getiriyor.
“Geyik gibi koş” ve “Sıkı koş, sıkı eğlen” mottosuyla, 11 Aralık’ta İstanbul Belgrad Ormanları Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı’nda gerçekleşecek Geyik Koşuları kapsamında; 28K, 14K, 8K ve 4K yarışlarının yanı sıra, Bambi Koşusu da yapılacak. Bambi Koşusu kapsamında 4-12 yaş arası çocuklar sporla buluşacak. 800’den fazla koşucuyu yağmur çamur demeden bir araya getiren Geyik Koşuları, yarış kapsamında elde edilecek gelirlerin bir kısmı Geyik Koşuları sosyal sorumluluk partneri Tohum Otizm Vakfı’na bağışlayacak.
11 Aralık 2022 Pazar Geyik Koşuları Programı
Koşular
10:00 Start - 28K
10:05 Bambi Isınması
10:20 Bambiler Start Alanı Yerleşme
10:30 Start - 10-12 Yaş Bambi Koşusu
10:35 Start - 7-9 Yaş Bambi Koşusu
10:50 Start - 4-6 Yaş Bambi Koşusu
11:10 Start - 14K
11:50 Start - 8K
13:00 Start - 4K
Genel Klasman Ödül Törenleri
11:20 Bambi Koşuları Ödül Töreni
13:30 28K Ödül Töreni
13:40 14K Ödül Töreni
13:50 8K Ödül Töreni
14:00 4K Ödül Töreni
14:10 28K-14K-8K Yaş Grubu Ödül Töreni
14:40 Kurumsal Takımlar Ödül Törenleri