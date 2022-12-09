Geyik Koşuları 11 Aralık’ta Belgrad Ormanı’nda

11 Aralık’ta Belgrad Ormanı’nda gerçekleşecek olan Geyik Koşuları, “Geyik gibi koş” sloganıyla koşu ile eğlenceyi bir araya getirerek sadece yetişkinlerin değil, çocukların da 12 yıldır ilgiyle takip ettiği bir etkinliğe dönüşüyor. Geyik Koşuları, aynı zamanda ilk sponsoru olma ünvanını da taşıyan The North Face ile birlikte bu sene de yüzlerce sporseveri bir araya getiriyor.

“Geyik gibi koş” ve “Sıkı koş, sıkı eğlen” mottosuyla, 11 Aralık’ta İstanbul Belgrad Ormanları Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı’nda gerçekleşecek Geyik Koşuları kapsamında; 28K, 14K, 8K ve 4K yarışlarının yanı sıra, Bambi Koşusu da yapılacak. Bambi Koşusu kapsamında 4-12 yaş arası çocuklar sporla buluşacak. 800’den fazla koşucuyu yağmur çamur demeden bir araya getiren Geyik Koşuları, yarış kapsamında elde edilecek gelirlerin bir kısmı Geyik Koşuları sosyal sorumluluk partneri Tohum Otizm Vakfı’na bağışlayacak.

11 Aralık 2022 Pazar Geyik Koşuları Programı

Koşular

10:00 Start - 28K

10:05 Bambi Isınması

10:20 Bambiler Start Alanı Yerleşme

10:30 Start - 10-12 Yaş Bambi Koşusu

10:35 Start - 7-9 Yaş Bambi Koşusu

10:50 Start - 4-6 Yaş Bambi Koşusu

11:10 Start - 14K

11:50 Start - 8K

13:00 Start - 4K

Genel Klasman Ödül Törenleri

11:20 Bambi Koşuları Ödül Töreni

13:30 28K Ödül Töreni

13:40 14K Ödül Töreni

13:50 8K Ödül Töreni

14:00 4K Ödül Töreni

14:10 28K-14K-8K Yaş Grubu Ödül Töreni

14:40 Kurumsal Takımlar Ödül Törenleri