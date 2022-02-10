Konami Digital Entertainment B.V., Nintendo Direct'te yayınladığı sekansla geçtiğimiz yıl Steam® üzerinden masaüstü bilgisayarlarda Erken Erişim’e açılan GetsuFumaDen: Undying Moon'un bugün itibarıyla Nintendo Switch™‘e çıktığını açıkladı. Şirket ayrıca oyunun Steam® üzerinden satın alınabilen masaüstü sürümünün, 17 Şubat’ta yayınlanacak 1.0 güncellemesiyle Erken Erişimden çıkacağını belirtti.

1000 yıllık barış dolu geçen, huzurlu bir döneminin ardından, cehennemin mührü kırılıyor ve kötü ruhlar açılan geçitten dünyaya akın etmeye başlıyor. Yıkımın eşiğine gelen dünyayı kurtarmak için klanının lideri olan Getsu Fuma, cehennemin en derin çukurlarına inerek kötülüğü kökünden temizlemek zorunda.

Konami Digital Entertainment’ın bağımsız oyun stüdyosu GuruGuru ile geliştirdiği GetsuFumaDen: Undying Moon, roguevania (her oyunda farklılaşan prosedürel içerikli, roguelike dediğimiz oyunlarla aksiyon ve keşfetme temelli oyunların kombinasyonu) türü 2D aksiyonu, geleneksel Japon sanatına dayanan oldukça görkemli ve karanlık fantastik bir evrenle birleştiriyor. Oyuncular yeraltı dünyasının Japon Ukiyo-e stiline uygun bir şekilde hayat bulan ve göz alıcı olduğu kadar ürkütücü de olan sahnelerinde gezinecek, farklı oynanış stillerine uygun bir dizi silah ve gereçte ustalık kazanmaya çalışarak ilerleyecekler. Oyunda yer alan stratejik çarpışmalar, Japon dövüş sporlarının doğru zamanlama ve mesafeyi temel alan unsurlarına dayanıyor. Oyuncular korkutucu boss’lar ve sürekli değişen planlara karşı mücadele ederken üstesinden geldikleri her sorunun ardından daha da güçlenecekler

GetsuFumaDen Erken Erişim döneminde Steam® Topluluğu, resmi Twitter ve resmi Discord sunucusundan gelen geri bildirimler doğrultusunda birçok güncelleme aldı. Bu süreçte oyuna yeni aşamalar, karakterler, silahlar, boss’lar (ve daha fazlası!) eklendi. Oyunun en güncel sürümü bugün itibarıyla yeni Nintendo Switch™ oyuncularının da beğenisine sunuluyor. Geliştiriciler önümüzdeki günlerde GetsuFumaDen'e yeni içerikler eklenmeye devam edeceklerinin altını çiziyorlar.

Erken Erişim sırasında oyuna gelen güncellemelerinin bazıları şöyle:

• Yeni bir oynanabilir karakter– Getsu Renge

• Oyunu çok zor bulan oyuncular için Apprentice zorluk seviyesi

• Yeni özellikler, ör. "Dismantle" ve ekipman derecesi yükseltme

• Yeni bir aşama, Subspace Citadel

• Subspace Citadel boss’u Daidarabotchi gibi yeni düşmanlar

• Oyuncuların mağlup edilen düşmanlarını görmelerini sağlayan Hazineler Salonu

• Yeni bir ana silah, Kamçı

• Yeni bir Secret Art, ‘Weapon Rack Order’

• Oyun dengelerini iyileştirme amaçlı çeşitli oyun düzenlemeleri, hata düzeltmeleri ve yaşam kalitesi iyileştirmeleri

GetsuFumaDen hayranları, Switch™ üzerinden dijital sanat kitabı, orijinal mini soundtrack ve daha önce Batı'da piyasaya sürülmemiş orijinal Japon Getsu Fūma Den Famicom oyununun bir portunu içeren dijital Deluxe Edition’ı da satın alabilecekler.

GetsuFumaDen: Undying Moon Standard Edition ve Deluxe Edition şimdi Nintendo Switch™‘te!

GetsuFumaDen: Undying Moon’un Steam® üzerinden satın alınabilen Erken Erişim sürümü Deluxe Edition içeriğiyle birlikte geliyor.



