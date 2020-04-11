10 Nisan 2020 tarihinden itibaren haftasonu (2 gün) geçerli olacak sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından vatandaşlar market ve bakkalara koşuşturmuştu. Sokağa çıkma yasağının dün akşam saatlerinde açıklanıp gece 00:00 itibarıyla uygulanması başlamasının ardından bazı soru işaretleri oluştu. Dün akşam saatlerinde hafta sonu için ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar bu konuda ne yapacaklarını merak ediyor. Buna ek olarak Getir, Yemek Sepeti, Bana Bi adlı uygulamalar bu süre zarfında hizmet verecek mi, nasıl sipariş veririm gibi soruların yanıtları da merak edilmeye başlandı.

Getir, Banabi çalışıyor mu?

Yapılan açıklamanın ardından halk marketlere akın ederken, en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de Getir, Banabi gibi gıda temini sağlayan çevrimiçi alışveriş platformlarının, bu yasak süresince çalışıp çalışmayacağı olmuştu.

İlk olarak Getir çalışıyor mu sorusuna cevap resmi Twitter hesabından gelirken hemen ardından Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın’da Banabi ile ilgili açıklamayı kendi Twitter hesabından yaptı.

Yapılan açıklamalar neticesinde Getir ve Banabi sokağa çıkma yasağı süresince hizmet vermeyecek. Getir yaptığı açıklamada 11 Nisan 13.00 itibariyle sipariş almayı durduğunu açıklarken 14.00 itibariyle de depolarını Pazartesi sabahına kadar kapattığını duyurdu.

Banabi ise Pazar gecesi 24.00’a kadar kapalı olacağını ilan etti. Hepsiexpress, İstegelsin, Migros Hemen gibi diğer platformlar içinse henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Getir uygulaması nedir?

Getir uygulaması tüketicilerin ihtiyaçlarını adreslerine 10 dakika içerisinde teslim etmeyi amaçlıyor. Uygulamada sebze, meyve, temel gıda, atıştırmalık, dondurma, yiyecek, içecek, su, süt, kişisel bakım gibi pek çok kategoride ürünler yer alıyor. Fırından bölümünde ekmek, sıcak simit ve poğaça siparişi verebiliyorsunuz.

Getir şu an yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli‘de hizmet veriyor.

Banabi uygulaması nedir?

Banabi, Türkiye’de yemek siparişlerini internet ortamına ilk taşıyan girişim Yemeksepeti‘nin yeni market servisidir. Yemeksepeti uygulaması içerisinde yer alan Banabi aracılığıyla yiyecek, içecek, meyve, sebze, kozmetik gibi ürünler sipariş verilebiliyor. Banabi, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra Antalya, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kocaeli ve Trabzon‘da da hizmet veriyor.