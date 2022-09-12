İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'nin Teknik Direktörü Quique Sanchez Flores, Real Sociedad'ı 2-1 yendikleri maçın ardından takıma galibiyeti getiren Milli futbolcu Enes Ünal hakkında açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Quique Sanchez Flores, Getafe'nin bu sezon ilk galibiyetini almasında önemli pay sahibi olan Enes Ünal hakkında, "Gol bizim için çok önemliydi. İyi bir ilk yarı geçiriyorduk, Real zar zor bize karşı atak yaratıyordu. Gol bize çok önemli bir enerji verdi. Enes Ünal'ın gol atması için iyi bir fırsattı. Enes her zaman olduğu gibi çalışkan, gayretli, kaliteli bir futbolcu." sözlerini dile getirdi.

İspanyol basını onu konuştu

Enes Ünal'ın Real Sociedad karşısında 1 gol ve 1 asistlik performansı İspanyol basınında da yer buldu. Milli golcü için övgü dolu ifadeler kullanılırken, Getafe'nin bu sezon kaydettiği 4 golün 2'sinin Enes Ünal'dan geldiğinin altı çizildi.





İlk galibiyetin mimarı

Geçtiğimiz sezon performansıyla adından sık sık söz ettiren Milli futbolcu Enes Ünal, gollerine kaldığı yerden devam ediyor. Getafe'nin Real Sociedad ile oynadığı maçın 45+5. dakikasında sahneye çıkan Enes Ünal serbest vuruştan kaydettiği muhteşem gol ile takımının devreye 1-0 önde girmesini sağlamış ve 48. dakikada ise takımının golünde asist yapmayı başarmıştı.



