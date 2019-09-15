Trabzonspor, yıllar sonra Avrupa Ligi'nde boy göstermeye hazırlanıyor. Spartag Prag ve AEK'yı eledikten sonra gruplara kalmayı başaran Bordo-Mavili ekip, ilk maçını İspanyol temsilcisi Getafe ile deplasmanda oynayacak. Peki Getafe - Trabzonspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? Bu soruların yanıtları ve diğer detaylar haberimizde.

Getafe - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Getafe Trabzonspor maçı Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin resmi yayıncısı olan beIN SPORTS'ta yayınlanacak. Zorlu 90 dakika, beIN 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Getafe - Trabzonspor maçı ne zaman?

Getafe - Trabzonspor maçı 20 Eylül Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki tüm maçlarını perşembe günü oynayacak.Bu nedenle Trabzonspor'un Avrupa Ligi haftalarındaki Süper Lig karşılaşmalarını pazar ve pazartesi günü oynaması kuvvetli bir ihtimal.

Getafe - Trabzonspor maçı saat kaçta?

Getafe - Trabzonspor karşılaşması saat 19.55'te canlı olarak ekranlara gelecek. UEFA'nın bu sezonki düzenlemesi sonrası Türk takımlarının deplasman maçlarının çoğu TSİ 19.55'te başlayacak.











