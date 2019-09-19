UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan başlıyor. Trabzonspor, Misli.com’dan canlı bahis oynanabilecek karşılaşmada İspanya’da Getafe’ye konuk oluyor. Dişine göre bir gruba düşen temsilcimiz ilk maçına puanla başlama arzusunda.

Ön eleme turlarında sırasıyla Sparta Prag ve AEK gibi ülkelerinin güçlü takımlarını saf dışı bırakan Trabzonspor’da Ekuban övgüye değer bir performans göstermişti. Formunun zirvesindeyken ayağından sakatlanan oyuncu bir süre formasından uzak kalacak. Diğer taraftan takımın yıldızı Abdülkadir Ömür de sakat durumda. Özellikle Yusuf Yazıcı’nın Trabzonspor için rekor bedelle Fransa’ya transferinin ardından gözler Abdülkadir’in üzerindeydi. Genç yıldızın kendini gösterebileceği Avrupa arenasından uzak kalması hem kendisi hem de Bordo-mavililer için büyük şanssızlık. Öte yandan savunmanın önemli ismi Ivanildo Fernandes ile orta saha Yusuf Sarı da sakatlıktan dolayı İspanya’ya götürülmedi. Temsilcimizde Obi Mikel ve Sosa’nın sorumluluğu artmış durumda. İleri uçta Sturridge, Nwakaeme, Avdijaj ve Sörloth gibi oyuncular ise Fırtına’nın en büyük silahları. Özellikle Sturridge’in tecrübesiyle Avrupa arenasında Trabzonspor’a vereceği katkı önemli. Ev sahibi Getafe’de Antunes forma giyemeyecekken, Olivera ile Ndiaye’nin durumları maç saatinde belirginlik kazanacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

-Trabzonspor, Avrupa kupalarında Rus ve İspanyol takımlarına karşı oynadığı son 7 maçın 5'i berabere bitti. Bu 7 maçın 5'inde gol yemediler.

-Trabzonspor’un son 18 maçının 16’sında karşılıklı goller oldu.

-Trabzonspor’un son 35 resmi maçında toplam 121 gol atıldı.

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ÖNE ÇIKAN BAHİSLER NELER?

Kritik karşılaşmaya Misli.com’dan bahis yapan üyeler daha çok taraf ve gol bahislerine yönelmiş durumda. Maçı kuponlarına ekleyen üyelerin %40’lık bölümü Getafe’nin kazanacağını düşünürken %18’lik kesim ise 2.5 gol üzerinden yana tercihte bulunuyor.

MİSLİ.COM YAZARI M.FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla eleyen ve bu sezon ligde de en beğenilen takımlardan olan Trabzonspor'da sakatlık sıkıntısı önemli dezavantaj yaratıyor. Gana'lı golcü Ekuban, Abdülkadir Ömür, Fernandes gibi kritik oyuncuların yokluğu elbette can sıkıyor. Trabzonspor'un bu sezon Avrupa Ligi ön eleme turlarında attığı yedi golün dördü Ekuban'dan gelmişti. Ancak diğer bir yandan da takım oyunu sergileme anlamında Trabzonspor ligde açık ara önde. Bu anlamda da bizleri umutlandırıyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin eşiğinden dönen Getafe, bu sezona kötü başladı. 4 maçta 3 beraberliği var, henüz galibiyet siftahı yapamadı. 2010-11'den bu yana ilk kez Avrupa kupalarında boy göstermeye hazırlanan Getafe, o sezon katıldığı Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda etmişti. Trabzon'un eksikleri, Getafe'nin sezona iyi başlamaması gibi her iki taraf için de dezavantajlar var. Bordo-mavililerin deplasmandan yenilmeden döneceğini düşünüyorum.



