İspanya La Liga'nın 23. haftasında Getafe sahasında Levante'yi 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadeleye Milli futbolcu Enes Ünal damgasını vurdu. Golcü futbolcu, 2 gol ile yıldızlaştığı maçta takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

Mücadelenin ardından Getafe teknik direktörü Quique Sanchez Flores, Enes Ünal ile ilgili övgü dolu şu açıklamalarda bulundu:

"İspanya'ya geldiğinden beri bu çocuk birçok kez kalitesini gösterdi. Her zaman iyi futbolcular için beklemek zorundasınızdır. O çok iyi bir futbolcu ve şimdi zamanı geldi, kendini geliştirmeye adadı ve biz de öyleyiz. İşlerin yoluna girmesi için ona yardım edeceğiz."

2020 yılında Villarreal'den Getafe'ye transfer olan 24 yaşındaki Milli futbolcu, bu sezon çıktığı 21 maçta 7 kez ağları havalandırmayı başardı.



