İspanya futbolunun lokomatif takımları arasında bulunan Getafe CF 8 Temmuz 1983 yılında başkent Madrid'te kurulmuştur. İspanya futboluna alternatif üretmek amacıyla kurulan Getafe kulübü kurulduğu yıllarda stat sıkıntısı çekse de yeni modern stadına kavuşarak taraftarıyla buluşmaktadır.

Getafe Stadı'nın adı nedir?

Getafe, maçlarını günümüzde aktif olarak Coliseum Alfonso Perez olarak adlandırılan stadyumda yapmaktadır. Coliseum Alfonso Perez stadyumu ismini İspanya’nın efsanevi futbolcusu Alfonso Perez Munos’dan almaktadır.

Coliseum Alfonso Perez stadyumu çok amaçlı kullanım için inşaat edilmiştir. 1998 yılında hizmete açılarak Madrid halkına hizmet vermeye başlamıştır. Getafe futbol takımı da 1998 yılından beri Madrid’te Coliseum Alfonso Perez stadyumunu kullanmaktadır.

Getafe stat kapasitesi ne kadar?

Coliseum Alfonso Perez stadyumu çok amaçlı kurulmuştur ancak kapasitesi fazla yüksek değildir. Coliseum Alfonso Perez stadyumunun günümüzdeki kapasitesi 16 bin civarıdır. Yaklaşık 16 bine seyirciyi ağırlayabilen Coliseum Alfonso Perez stadyumunun bu kapasite oranında açık ve kapalı otoparkları mevcuttur. Ayrıca Madrid merkez lokasyonda olması da stadyuma ulaşımın kolaylığı dikkat çekmektedir.

Getafe futbol takımının geçmişi çok önceye ait değildir. Yaklaşık 38 yıllık bir geçmişi olan kulübün ilk resmi maçları Vicente Calderon stadyumunda gerçekleşmiştir. Vicente Calderon yanı sıra aynı zamanda Madrid’te Teresa Rivero stadyumu da Getafe tarafından kullanılmıştır. Getafe futbol takımı bir dönem kısa süreliğine Real Madrid stadı olan Santiago Bernabeu stadyumunu da kullanmıştır.

Madrid ve civarında kısa süreliğine çok yer değiştiren Getafe futbol takımı kalıcı olarak 1998 yılında Coliseum Alfonso Perez stadyumuna taşınmıştır. O zamandan beri Coliseum Alfonso Perez stadyumu Getafe futbol takımı maçlarına hizmet etmektedir.