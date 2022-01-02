Getafe - Real Madrid maçının öne çıkan rakamları

Real Madrid bugün Coliseum Alfonso Perez'de Getafe'nin konuğu olacak. Ligde iki takımında yenilmezlik serileri devam ediyor. Gerafe 5 maçtır yenilgiden kaçınırken, Real madrid art arda 11 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Real Madrid son lig maçında San Mames Barria'da Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serilerini 11'e çıkardı. Bu seride 9 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Los galacticos 46 puanla ikinci Sevilla'nın 19 maçta sekiz puan üzerinde ligin zirvesinde yer alıyor.

Getafe 18 maç sonunda 15 puanla 16. sırada yer alıyor. Getafe ayrıca evinde Osasuna'ya karşı oynadığı son La Liga maçını 1-0 kazanarak yenilmezlik serisini beşe çıkardı. Bu seride 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

İkili rekabette geçen sene Coliseum Alfonso Perez'de oynanan son La Liga karşılaşması 0-0 berabere bitti.

Real Madrid, Getafe karşısında son 15 lig maçında 13 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Getafe, Ağustos 2012'den bu yana iki taraf arasında oynan lig maçlarında ilk lig galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Real Madrid, yenilmezlik serisi boyunca Getafe'ye 43 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

Karim Benzema takımı adına 15 gol atarak ligin gol krallığında ilk sırada yer alırken, Getafe forması giyen milli oyuncumuz Enes Ünal 5 gol atarak takımına en çok gol katkısı yapan oyuncusu.

Deplasmanda sekiz galibiyet, bir beraberlik ve sadece bir mağlubiyetle Real Madrid, bu sezon ligde deplasman maçlarında dış saha rekoru kırdı. Real Madrid deplasmanda 5 maçlık galibiyet serisine sahip.

90 dakika sonunda Getafe'nin serisinin son bulması, Real Madrid'in deplasmanda galibiyet serisini altı maça çıkarması muhtemel.