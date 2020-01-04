La Liga'da Barcelona ile birlikte şampiyonluğun en büyük adaylarından Real Madrid 19. hafta maçında Getafe'ye konuk olacak. Son üç maçından berabererlikle ayrılan Zinedine Zidane'ın öğrencileri rakibini deplasmanda yenerek kötü gidişi sonlandırmak istiyor. Bu sezon muhteşem bir performansa imza atan Getafe ise rakibini eli boş göndermek istiyor.

Getafe - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

17 Bin kişilik Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda bugün saat 18:00'de başlayacak mücadele Spor SMART'ın youtube kanalından şifresiz olarak yayınlanacak ve bu sayfadan canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca maçın detayları da burada olacak.

Getafe - Real Madrid muhtemel 11'ler...

Getafe: Soria, Suarez, Cabrera, Dakonam, Nyom, Jason, Maksimovic, Arambarri, Cucurella, Mata, Molina

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Militao, Mendy, Kroos, Casemiro, Valverde, Isco, Bale, Benzema

Ev sahibi takımda Markel Bergara sakatlığı, Mathias Olivera ise cezası nedeniyle Real Madrid'e karşı oynamayacak. Real Madrid'de ise Marco Asensio ve Eden Hazard sakat. Sergio Ramos ise cezalı olduğu için bu karşılaşmada forma giyemeyecek.