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Getafe – Levante maçı öncesi bilinmesi gerekenler

La Liga 23. hafta mücadelesinde, 22 puan -6 averaj ile 16. sırada yer alan Getafe, 11 puan -22 averaj ile son sırada bulunan bulunan Levante ile karşı karşıya geliyor.

04 Şubat 2022, Cuma 16:10 Son Güncelleme:
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Getafe – Levante maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Sezona kötü başlangıç yapan ev sahibi takım son haftalarda gösterdiği performansla ligin formda takımlarından. Getafe son 10 lig maçında sadece 2 mağlubiyet alırken, evinde oynadığı son 5 maçta ise mağlubiyet yüzü görmedi. Son 10 lig maçında sadece 2 mağlubiyet alan ev sahibi ekip, evinde oynadığı son 5 maçta ise mağlubiyet yüzü görmedi. Ateş hattından uzaklaşmak isteyen Getafe, Mayoral, Villar gibi önemli futbolcuları transfer etti.

Levante ligde formsuz grafiğini devam ettiriyor. 21 lig maçında sadece 1 galibiyeti bulunan konuk ekip, ligin dibine demir atmış durumda. Deplasmanda oynadığı 5 maçta 19 gol görmeleri savunma hattının ne kadar yetersiz olduğunun kanıtı. Orta sahanın iki önemli ismi Morales ve Campana cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Ev sahibi Getafe mücadelenin favorisi.


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