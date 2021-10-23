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Gervinho: Zor bir galibiyet oldu

Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Göztepe'yi 1-0'lık skorla mağlup eden Trabzonspor'da takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Gervinho, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

23 Ekim 2021, Cumartesi 21:24 Son Güncelleme:
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Gervinho: Zor bir galibiyet oldu

Süper Lig 'in 10. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Trabzonspor , sahadan 1-0 üstünlük ile ayrılarak namağlup liderliğine devam etti.

Bordo-Mavili ekibe galibiyet golünü getiren Gervinho maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Tecrübeli futbolcu önemli olanın 3 puanı almak olduğunu dile getirdi.

Gervinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Zor bir galibiyet oldu. Karşımızda motive olmuş, sert basan, iyi oynayan bir takım vardı. Sahada ciddi ve sakin kalmayı başardık. Bizim için en önemli olan şey 3 puanı almaktı."

"Maçın ilk yarısında biraz zorlandık. İkinci yarıya çıkarken hocamız bazı değişikliler yaptı, biz de bu sayede daha fazla alan bulduk. Bu değişiklik benim gol atmamı sağladı."


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