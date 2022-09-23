Gerson Rodrigues, golünü attı çocuğuna koştu

Daha önce ülkemizde Ankaragücü ve Eyüpspor'da forma giyen Gerson Rodrigues, Lüksemburg'un üçüncü golüne imzasını attı.

Uluslar Ligi'nde ülkesi adına 3. kez, toplamda 48. Milli maçında 13. kez rakip fileleri sallayan 27 yaşındaki forvet, İstanbul'daki maç öncesi ayrıca 5 aydır görmediği çocuğu ile de özlem giderdi.

Rodrigues, şu an Suudi Arabistan ekibi Al Wahda'da forma giyiyor.