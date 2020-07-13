Gerson Rodrigues, Ante Kulusic’e yumruk attı, kadro dışı kaldı!

Başkent’teki Ankaragücü-Galatasaray karşılaşması öncesi ev sahibinde gergin anlar yaşandı. Ankaragücü’nün hücumdaki en önemli silahlarından Gerson Rodrigues, takım arkadaşı Kulusic ile kavga ettiği için maç kadrosundan çıkartıldı.

beIN Sports’un haberine göre takım yürüyüşe çıktıktan sonra içeri girerken teknik heyet, bir tur daha atılmasını talep etti. Gerson Rodrigues ise havanın sıcak olduğunu belirterek buna yanaşmadı.

Kulusic de sözlü olarak onu uyarınca, iki oyuncu arasında kavga çıktı. Bu olay sonrası da teknik heyet, Rodrigues’i kadrodan çıkarttı. Tecrübeli futbolcuya ağır bir ceza verilmesi bekleniyor.



