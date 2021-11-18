Gerrard’ın yerine van Bronckhorst

Steven Gerrard’ın Aston Villa’ya gidişi sonrası teknik direktör arayışını sürdüren Rangers, Giovanni van Bronckhorst ile anlaşmaya çok yakın.

Glasgow Rangers’ı şampiyon yaptıktan sonra bu sezon İngiltere Premier Lig’de şansını denemek isteyerek Aston Villa’nın başına geçen Steven Gerrard sonrası aynı kalibrede bir hoca arayan İskoç devi, eski oyuncusu Giovanni van Bronckhorst ile anlaşmak üzere.

Feyenoord’da geçirdiği 4 yılda 1 Hollanda Ligi şampiyonluğu ve 2 Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşayarak başarılı bir süreç geçirdikten sonra, son olarak Çin’de Guangzhou City kulübünü çalıştıran Hollandalı teknik adam şu anda herhangi bir kulüpte görev yapmıyor.